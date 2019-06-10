Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.
Дивися повний текст Україна випустила євробонди на €1 мільярд.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:53
Україна випустила євробонди на €1 мільярд
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Дивися повний текст Україна випустила євробонди на €1 мільярд.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:03
"низкий процент – 6,75% годовых" красиво соседствует со вчерашней новостью https://news.finance.ua/ru/news/-/45097 ... yu-nizhe-2
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