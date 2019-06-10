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Україна випустила
євробонди на €1 мільярд

Україна випустила євробонди на €1 мільярд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:53

Україна випустила євробонди на €1 мільярд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Дивися повний текст Україна випустила євробонди на €1 мільярд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:03

"низкий процент – 6,75% годовых" красиво соседствует со вчерашней новостью https://news.finance.ua/ru/news/-/45097 ... yu-nizhe-2
moveton
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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