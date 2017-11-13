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В "Укравтодорі" заявили,
що на ремонт українських доріг...

В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:33

В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...

Пропонуємо до обговорення:
В "Укравтодорі" відзвітували за ямковий ремонт.

Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" заявили, що на ремонт українських доріг необхідно 59 років.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:33

первый раз услышал правду от ЯмДырДора
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:38

Re: В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг.

Если бы крали меньше, то может бы и в два раза сократили срок, но больше всего меня убивает состояние одной из главных дорог которая соединяет центра и запад Умань-Винница-Хмельницкий-Тернополь-Стрый. То что между Тернополем и Стрыем это же просто тихий ужас
Laven
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:14

Laven-у. Неловко как-то спорить и выбирать в видах говна, но поверьте, то, что вы видите между Тернополем и Стрыем - это автобан, по сравнению с, например, дорогами между Мелитоплем и Херсоном, или Бердянском и Пологами или Николаевом и Кривым Рогом.
kaljnickiycement
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:41

59 лет, ерунда по сравнению с вечностью. Страны после войны восстанавливались за 5-10 лет, тут на сраные дороги 59 лет.
Напрягают уже эти все со справками.
jareck
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:51

Просто надо убрать налог на дороги с топлива на 59 лет. Пусть строят за бабки инвесторов а потом уже будут драть с народа на содержание. А так пока бабло льется рекой, только успевай осваивать, дорог не будет и через 100 лет.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:26

Не правильно написано. Нужно так - Весь Укравтодор посадить на 59 лет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:30

  Laven написав:Если бы крали меньше, то может бы и в два раза сократили срок,

Когда то в 2010-е мне один знающийся на дорогах человек литовской национальности сказал, что на дорогу идет 20% от сумы, все остальное разворовывается.

Вот постом выше я и написал. Что если весь Яукравтодор всем скопом посадить на пожизненное, то с 59-ти лет можно было бы управиться и за 12 лет
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:28

Необходимо 2-3 год, пару громких дел и массовые чистки
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:17

  tigr-uu написав:Просто надо убрать налог на дороги с топлива на 59 лет. Пусть строят за бабки инвесторов а потом уже будут драть с народа на содержание. А так пока бабло льется рекой, только успевай осваивать, дорог не будет и через 100 лет.

Так а инвесторы с чего это вдруг захотят дороги строить? Как они потом отобьют свои же деньги? Сделать дороги платными? Это сразу нет. Отдать инвесторам землю вдоль трассы? Думаю на это мало кто согласиться.
Laven
 
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