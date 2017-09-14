Кияни скаржаться на брак громадського транспорту, особливо у вечірні години.
Дивися повний текст Киянам бракує громадського транспорту: скільки на дорогах трамваїв і автобусів (інфографіка).
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Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43
Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам бракує громадського транспорту: скільки на дорогах трамваїв і автобусів (інфографіка).
Додано: Пон 17 чер, 2019 08:43
Метро может заменить половину наземного транспорта, но где Новые ветки, где новые станции?
Додано: Пон 17 чер, 2019 21:23
Re: Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
Нужно вообще запретить маршрутки, то есть автобусы с малым количеством мест. Тогда нормальные автобус станут приносить деньги, потому что на них будут ездить все. Вот это вот Богданы это просто Африка какая-то. Нигде в Европе в больших городах нет такого маршруточного хаоса.
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:10
Тенденция уменьшается колличества машин на маршрутах, в часы пик ожидание может составлять до 20 мин.
В европейских странах время на остановке составляет порядка 2-4 мин.
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:20
Re: Киянам бракує громадського транспорту: скільки на...
Большие автобусы рентабельны на магистральных направлениях, они ни физически, ни материально, не могут обслуживать огромную мелкую сеть маршрутов во все уголки города.
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:21
Re: без хаоса
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