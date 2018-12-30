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Метрополітен не буде повертати
автомати з продажу...

Метрополітен не буде повертати автомати з продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18

Метрополітен не буде повертати автомати з продажу...

Пропонуємо до обговорення:
«Київський метрополітен» не буде відновлювати роботу автоматів продажу жетонів на станціях метро і планує остаточно відмовитись від жетонів до 30 жовтня 2019 року, не зважаючи на натовпи біля кас.

Дивися повний текст Метрополітен не буде повертати автомати з продажу жетонів, попри черги й натовпи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18

"Они закупили все необходимое оборудование"
Главное не закупить хотя опять -смотря для кого, Главное чтобы это работало и пассажирам стало комфортней.
А с этим проблемы- система стала работать хуже, соответственно - цели не достигнуты, затраты неэффективны и т.д.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:20

Теперь мы знаем когда народ будет штурмовать турникеты. Полицаев хватит?

Они бы еще потолок опустили, чтобы люди проходя через турникет на колени становились. Что бы понимал червь кто хозяин мира сего.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:02

да, два турникета из 10 - это все необходимое оборудование для бесконтактной оплаты, чего уж там.
Давайте сделаем, как в Харькове. Там нет вообще кассы возле вокзала, только автомат, который принимает только мелкие деньги. Ну и бесконтактных платежей там нету.
Вообще шикарно.
arheops
 
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