RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Газпром розповів, на яких
умовах готовий проводити...

Газпром розповів, на яких умовах готовий проводити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:55

Газпром розповів, на яких умовах готовий проводити...

Пропонуємо до обговорення:
Газпром пропонує Україні «нульовий варіант» врегулювання судових спорів.

Дивися повний текст Газпром розповів, на яких умовах готовий проводити переговори з Нафтогазом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89369
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:55

Газпром готов при желании Киева обсуждать урегулирование спора на честных равноправных условиях


Ух ты, как запели. :mrgreen:

Ну для начала хорошо было бы честно выплатить долг Нафтогазу, нет?
Sommer
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:14

Где принудительное взыскание? За целый год ни копейки не нашли по Европам?
Kart
 
Повідомлень: 214
З нами з: 27.09.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:03

нечем отдавать это раз, во-вторых Россия не та страна, которая вообще отдает долги, может только брать не возвращая или насильно отбирать и утверждать при этом, что плохо лежало. Как бы прикопаться не к чему, но и честности в отношениях нет.
asdrud2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 15.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
R2 » Вів 18 чер, 2019 11:06
5 188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 16:15
Джон
Експерт розповів про ситуацію на ринку житлової нерухомості
R2 » Вів 18 чер, 2019 12:23
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 12:24
blueiceua
Юрист розповів, чим загрожує водієві відсутність аптечки...
R2 » Чет 13 чер, 2019 21:11
2 180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 11:11
andreybespalko56

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.