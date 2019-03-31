Газпром розповів, на яких умовах готовий проводити...
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нечем отдавать это раз, во-вторых Россия не та страна, которая вообще отдает долги, может только брать не возвращая или насильно отбирать и утверждать при этом, что плохо лежало. Как бы прикопаться не к чему, но и честности в отношениях нет.
asdrud2016 написав:нечем отдавать это раз, во-вторых Россия не та страна, которая вообще отдает долги, может только брать не возвращая или насильно отбирать и утверждать при этом, что плохо лежало. Как бы прикопаться не к чему, но и честности в отношениях нет.
ПАО ГАЗПРОМ Консолидированный баланс на 31/3/2019
http://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487 ... 019-ru.pdf (в миллиoнaх Doссийских рvблей) Денежные средства и их эквиваленты l 053 729 Как видите, худо бедно 16 млрд. долларов ан счетах Газпрома есть. Вот только отдавать их никто не собирается. Вернее, их не дадут Украине, а вот акционеры на каждую акцию получат 14-40 после уплаты налогов - вдвое больше, чем год назад
Готовясь к газовой войне «Газпром» страхуется от возможной остановки транзита газа через Украину
Компания форсировала закачку сырья в европейские хранилища, чтобы снабжать потребителей даже в случае газовой войны Пока риски для продолжения транзита через Украину сохраняются, «Газпром» создает дополнительные резервы газа непосредственно в Европе. «Мы сейчас активно работаем по закачке нашего газа в европейские подземные хранилища, – сказала Бурмистрова. – На сегодняшний день объемы уже превышают аналог прошлого года в 2,5 раза, и продолжаем качать». В общей сложности к началу сезона отбора 2019/20 г. «Газпром» рассчитывает закачать в европейские ПХГ 11,39 млрд куб. м газа – почти вдвое больше, чем годом ранее
«Мы сейчас активно работаем по закачке нашего газа в европейские подземные хранилища, – сказала Бурмистрова. – На сегодняшний день объемы уже превышают аналог прошлого года в 2,5 раза, и продолжаем качать».
Приемный терминал "Турецкого потока" построен более чем на 80%
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Строительство приемного терминала экспортного газопровода "Турецкий поток" завершено более чем на 80%, говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома". "Завершена укладка морской части газопровода по дну Черного моря. Полностью готовы к началу эксплуатации КС "Русская" и участок берегового примыкания в России, где на данный момент проводятся пуско-наладочные работы. Одновременно ведется сооружение приемного терминала в Турции — выполнено более 80% строительно-монтажных работ", — говорится в сообщении компании.