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Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:14
Пропонуємо до обговорення:
У Мінфіні відзначають, що завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, обмінний курс укріпився.
Дивися повний текст Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:14
Чушь. Каждый пишет что хочет и на это основывается курс.
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falcongena
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:44
Укрепоение гривны это люди сливающие валюту на отдых или ремонты!!! Чуда нет, осенью скаконёт минимум до 30+. И это без объявления дефолта!
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ds-vadim
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:51
ds-vadim написав:Укрепоение гривны это люди сливающие валюту на отдых или ремонты!!! Чуда нет, осенью скаконёт минимум до 30+. И это без объявления дефолта!
Она укрепляется уже почти год, с конца августа 2018. Короткий скачок был лишь после Керченского инцидента, и то его достаточно быстро отыграли назад. Сливом на отдых и ремонт это никак не объясняется
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Faceless
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:33
когда придет время выкупать облигации,выпущенные под бешеные проценты.которые массово скупили не резиденты,влив кучу баксов.тогда и увидим настоящий курс.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38
27/28 це мега стабільність
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:28
Faceless написав:
ds-vadim написав:Укрепоение гривны это люди сливающие валюту на отдых или ремонты!!! Чуда нет, осенью скаконёт минимум до 30+. И это без объявления дефолта!
Она укрепляется уже почти год, с конца августа 2018. Короткий скачок был лишь после Керченского инцидента, и то его достаточно быстро отыграли назад. Сливом на отдых и ремонт это никак не объясняется
как по мне на отдых часть людей наоборот валюту покупает.
то что происходит сейчас напоминает прошлые качели когда было 5,5 потом 5,05 на несколько лет и 4,5 на пару месяцев, а потом 8. некто играет на рынке, и хорошо опустошает корманы обывателей. вы так не думаете?
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wotsergeyd
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:43
wotsergeyd написав: Faceless написав:
ds-vadim написав:Укрепоение гривны это люди сливающие валюту на отдых или ремонты!!! Чуда нет, осенью скаконёт минимум до 30+. И это без объявления дефолта!
Она укрепляется уже почти год, с конца августа 2018. Короткий скачок был лишь после Керченского инцидента, и то его достаточно быстро отыграли назад. Сливом на отдых и ремонт это никак не объясняется
как по мне на отдых часть людей наоборот валюту покупает.
то что происходит сейчас напоминает прошлые качели когда было 5,5 потом 5,05 на несколько лет и 4,5 на пару месяцев, а потом 8. некто играет на рынке, и хорошо опустошает корманы обывателей. вы так не думаете?
А вы сравните динамику резервов. НБУ покупает валюты больше, чем продаёт. В этом и заключается большая разница с тем периодом.
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Faceless
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