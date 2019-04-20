Податок на нерухомість: хто і як заплатить

Додано: Пон 24 чер, 2019 16:33

В нынешнем виде очень глупый налог. Я владелец квартиры. Умирает у меня бабушка, я наследник, 1 июля принимаю в наследство ее дом, 1 ноября я его продаю. На протяжении 4 месяцев у меня имеется налоговое обязательство по этому налогу перед государством. Но геморроя с его администрированием столько, что я теряю рабочую неделю (я военный, неделя на передовой = более 4к грн, не считая собственно денежного довольствия) для того, чтобы решить только часть возникших вопросов по уплате суммы в несколько сотен (к слову, я даже не вспомню, сколько точно, настолько это смешно). Молодцы. Может, какое-то рациональное зерно есть в головах у тех, кто оказался в ОРДЛО и не хотел Украины? У них, конечно, не лучше, но умножать такие глупости, когда ранее их не было - в корне неправильно. Можно подумать, этот налог сильно казну обогатил)))) - это ж не НДС, не пошлина, не налог на прибыль. Я вот даже военный сбор излишеством считаю, обложите всех по шкале 20 проц. - и все, а то эта лишняя строка в документах тоже в копеечку обходится