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Податок на нерухомість:
хто і як заплатить

Податок на нерухомість: хто і як заплатить
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:01

Податок на нерухомість: хто і як заплатить

Пропонуємо до обговорення:
Податок на нерухомість нараховується за попередній календарний рік.

Дивися повний текст Податок на нерухомість: хто і як заплатить.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:12

Со всех сторон к нам подбираются.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:33

В нынешнем виде очень глупый налог. Я владелец квартиры. Умирает у меня бабушка, я наследник, 1 июля принимаю в наследство ее дом, 1 ноября я его продаю. На протяжении 4 месяцев у меня имеется налоговое обязательство по этому налогу перед государством. Но геморроя с его администрированием столько, что я теряю рабочую неделю (я военный, неделя на передовой = более 4к грн, не считая собственно денежного довольствия) для того, чтобы решить только часть возникших вопросов по уплате суммы в несколько сотен (к слову, я даже не вспомню, сколько точно, настолько это смешно). Молодцы. Может, какое-то рациональное зерно есть в головах у тех, кто оказался в ОРДЛО и не хотел Украины? У них, конечно, не лучше, но умножать такие глупости, когда ранее их не было - в корне неправильно. Можно подумать, этот налог сильно казну обогатил)))) - это ж не НДС, не пошлина, не налог на прибыль. Я вот даже военный сбор излишеством считаю, обложите всех по шкале 20 проц. - и все, а то эта лишняя строка в документах тоже в копеечку обходится
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:32

Думаю письма счастья будут эпизодическими, а оплаты по ним - вообще редкость.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:53

  max_us_ua написав:Можно подумать, этот налог сильно казну обогатил)))) - это ж не НДС, не пошлина, не налог на прибыль.

Всі ж хотіли податок на багатих. От він і є.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:08

Re: Податок на нерухомість: хто і як заплатить

priem_metalla86 написав:Думаю письма счастья будут эпизодическими, а оплаты по ним - вообще редкость.
В этом году впервые пришло.

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Оранжевый-хит сезона
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