Податок на нерухомість нараховується за попередній календарний рік.
Дивися повний текст Податок на нерухомість: хто і як заплатить.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:01
Податок на нерухомість: хто і як заплатить
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість: хто і як заплатить.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:33
В нынешнем виде очень глупый налог. Я владелец квартиры. Умирает у меня бабушка, я наследник, 1 июля принимаю в наследство ее дом, 1 ноября я его продаю. На протяжении 4 месяцев у меня имеется налоговое обязательство по этому налогу перед государством. Но геморроя с его администрированием столько, что я теряю рабочую неделю (я военный, неделя на передовой = более 4к грн, не считая собственно денежного довольствия) для того, чтобы решить только часть возникших вопросов по уплате суммы в несколько сотен (к слову, я даже не вспомню, сколько точно, настолько это смешно). Молодцы. Может, какое-то рациональное зерно есть в головах у тех, кто оказался в ОРДЛО и не хотел Украины? У них, конечно, не лучше, но умножать такие глупости, когда ранее их не было - в корне неправильно. Можно подумать, этот налог сильно казну обогатил)))) - это ж не НДС, не пошлина, не налог на прибыль. Я вот даже военный сбор излишеством считаю, обложите всех по шкале 20 проц. - и все, а то эта лишняя строка в документах тоже в копеечку обходится
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:32
Думаю письма счастья будут эпизодическими, а оплаты по ним - вообще редкость.
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:53
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:08
Re: Податок на нерухомість: хто і як заплатить
В этом году впервые пришло.
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