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Податок на нерухомість:
хто і як заплатить

Податок на нерухомість: хто і як заплатить
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:01

Податок на нерухомість: хто і як заплатить

Пропонуємо до обговорення:
Податок на нерухомість нараховується за попередній календарний рік.

Дивися повний текст Податок на нерухомість: хто і як заплатить.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:12

Со всех сторон к нам подбираются.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:33

В нынешнем виде очень глупый налог. Я владелец квартиры. Умирает у меня бабушка, я наследник, 1 июля принимаю в наследство ее дом, 1 ноября я его продаю. На протяжении 4 месяцев у меня имеется налоговое обязательство по этому налогу перед государством. Но геморроя с его администрированием столько, что я теряю рабочую неделю (я военный, неделя на передовой = более 4к грн, не считая собственно денежного довольствия) для того, чтобы решить только часть возникших вопросов по уплате суммы в несколько сотен (к слову, я даже не вспомню, сколько точно, настолько это смешно). Молодцы. Может, какое-то рациональное зерно есть в головах у тех, кто оказался в ОРДЛО и не хотел Украины? У них, конечно, не лучше, но умножать такие глупости, когда ранее их не было - в корне неправильно. Можно подумать, этот налог сильно казну обогатил)))) - это ж не НДС, не пошлина, не налог на прибыль. Я вот даже военный сбор излишеством считаю, обложите всех по шкале 20 проц. - и все, а то эта лишняя строка в документах тоже в копеечку обходится
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:32

Думаю письма счастья будут эпизодическими, а оплаты по ним - вообще редкость.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:53

  max_us_ua написав:Можно подумать, этот налог сильно казну обогатил)))) - это ж не НДС, не пошлина, не налог на прибыль.

Всі ж хотіли податок на багатих. От він і є.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:08

Re: Податок на нерухомість: хто і як заплатить

priem_metalla86 написав:Думаю письма счастья будут эпизодическими, а оплаты по ним - вообще редкость.
В этом году впервые пришло.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:33

Sergius

далеко не всі цього податку хотіли, адже хто при пам'яті (в тому числі, як це не дивно, ті самі податківці), чудово розуміють, що адміністрування цього податку буде гранично складним, це якщо не говорити про його непрозорість. Якщо дуже хочеться оподатковувати високий рівень споживання - є непрямі податки. Можна, як це робиться у цивілізованих країнах, оподатковувати спадщину за більш високими ставками, і поступово їх підвищувати. Зрештою, практика цивілізованих країн більш ніж показова. Але впроваджувати її треба не показово, а осмислено. Щоб у результаті в податківців обсяг роботи скорочувався, а обсяг надходжень до бюджету - або не змінювався, або зростав, і щоб бізнесу (не кажучи вже про населення) не доводилося розбиватися об стіну, щоб сплатити податки
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:08

Re: Податок на нерухомість: хто і як заплатить

Я плачУ цей податок,відколи дитина навчається у ВУЗі,інакше податкова не поверне НДС з оплати за освіту.Сума податку за цей час зросла з 50 до 100 грн.Податкова перераховує приблизно 4500грн за рік навчання,яке коштує 25тис.
tatmech
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