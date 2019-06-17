Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї...

Додано: Вів 25 чер, 2019 20:13

1. Для мелких СЭС отменяют зеленый тариф и вводят запрет на строительство на земле

2. Для Ахмета оставляют, и всё разрешено.

3. Для потребителей отменяют диф.тариф для многозонных счётчиков

4. Что там с НДС на панели для ахметовских СЭС?



Вобщем отвлекли пипл на Роттердам, а тем временем готовят новый "зеленый развод".



Можно ли сказать, что Ахметов оккупирует Украину?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин