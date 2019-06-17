|
|
|
Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:21
Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішньому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийнято останні рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.
Дивися повний текст Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї 1 липня готова на 100% - НКРЕКП
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89491
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:21
Регуляторная база готова, а кошельки потребителей готовы? Или это никого не волнует?
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6708
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:35
Кто то в курсе что будет с ночным тарифом и тарифом на электроотопление?
-
vova3215
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 08.07.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:17
vova3215 написав:
Кто то в курсе что будет с ночным тарифом и тарифом на электроотопление?
З 1-го липня в Україні у зв'язку із запровадженням другого етапу нового Закону про ринок електроенергії, буде відмінений нічний тариф на споживання електричної енергії для населення .
ЗЫ По электроотоплению думаю та же фигня
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1055
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1705 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:05
nalim написав:
Или это никого не волнует?
Ну почему не волнует? Одного рыжего таракана волнует.. если в вашем кошельке что то еще есть).
Вводить энергорынок в практически полном отсутствии конкурентов это нонсенс..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:13
1. Для мелких СЭС отменяют зеленый тариф и вводят запрет на строительство на земле
2. Для Ахмета оставляют, и всё разрешено.
3. Для потребителей отменяют диф.тариф для многозонных счётчиков
4. Что там с НДС на панели для ахметовских СЭС?
Вобщем отвлекли пипл на Роттердам, а тем временем готовят новый "зеленый развод".
Можно ли сказать, что Ахметов оккупирует Украину?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8660
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6110 раз.
- Подякували: 2382 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 25 чер, 2019 21:50
Вкладчик1234 написав:
Вобщем отвлекли пипл на Роттердам, а тем временем...
+ "вишенкой на торте" выглядит тот факт, что ̶ц̶а̶р̶ь̶ ̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶н̶а̶с̶т̶о̶я̶щ̶и̶й̶ Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности ряда положений Закона “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг”.КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.
КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.
Также, согласно решению, Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ. https://news.finance.ua/ru/news/-/45105 ... nko-nkreku
И потому, насколько в принципе законны и правомочны, на сегодняшний день, решения такого не
конституционного органа - вопрос
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5993
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2863 раз.
- Подякували: 1748 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|