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В Україні з'явиться
банкнота 1000 гривень (фото)

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

Пропонуємо до обговорення:
З 25 жовтня 2019 року в Україні у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1000 гривень.

Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:39

Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:52

это они так собрались бороться с теневой экономикой. сразу бы монету вводили а не купюру. легче взятки давать было бы
azon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:01

  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:03

  vetka написав:
  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?

Скорее просто заняться нечем :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:12

  Faceless написав:
  vetka написав:
  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?

Скорее просто заняться нечем :mrgreen:

Тогда понятно.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:15

  vetka написав:
  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?


Развернутый ответ на Ваш вопрос в статье по ссылке, которая как раз и посвящена правовому аспекту выбора дизайна украинских банкнот в т.ч. и в части исторического деятеля на них.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:18

  ZINCHENKO написав:
  vetka написав:
  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?


Развернутый ответ на Ваш вопрос в статье по ссылке, которая как раз и посвящена правовому аспекту выбора дизайна украинских банкнот в т.ч. и в части исторического деятеля на них.

Как по мне, то пусть там хоть хрен с редькой нарисуют, меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:22

В статье рассматривается конкретно-исторический и правовой аспект именно вопросов дизайна. Т.е. деньги в Украине в т.ч. по части дизайна должны соответствовать некоторым правовым нормам.
Вопросы инфляции и дефляции - тема отдельная.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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