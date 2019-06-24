З 25 жовтня 2019 року в Україні у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1000 гривень.
Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07
В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:39
Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.
Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения
https://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:52
это они так собрались бороться с теневой экономикой. сразу бы монету вводили а не купюру. легче взятки давать было бы
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:01
Вас только дизайн интересует?
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:03
Скорее просто заняться нечем
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:12
Тогда понятно.
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:15
Развернутый ответ на Ваш вопрос в статье по ссылке, которая как раз и посвящена правовому аспекту выбора дизайна украинских банкнот в т.ч. и в части исторического деятеля на них.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:18
Как по мне, то пусть там хоть хрен с редькой нарисуют, меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:22
В статье рассматривается конкретно-исторический и правовой аспект именно вопросов дизайна. Т.е. деньги в Украине в т.ч. по части дизайна должны соответствовать некоторым правовым нормам.
Вопросы инфляции и дефляции - тема отдельная.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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