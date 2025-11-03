RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україні бракує 750 млн доларів
для імпорту газу на...

Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 15:05

Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 2 млрд доларів, необхідних для імпорту газу в опалювальний сезон, наразі бракує 750 млн доларів.

Дивися повний текст
Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на зиму — Зеленський
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100623
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 15:06

Поищи по карманам
reshetnikov_app
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 07.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи потрібні Україні трудові мігранти: які проблеми...
R2 » Сер 05 лис, 2025 15:07
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лис, 2025 15:07
Модератор
Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться...
R2 » Вів 04 лис, 2025 20:37
1 311
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лис, 2025 20:38
moveton
Президент анонсував нові виплати для українців узимку
R2 » Пон 03 лис, 2025 11:20
3 549
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лис, 2025 15:15
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.