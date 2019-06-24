В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

Додано: Вів 25 чер, 2019 19:23

Faceless написав: ZINCHENKO написав: НБУ же считает, что любую - даже самую большую зарплату можно поместить на одной платежной карте стандартного размера. А в случае современного банкинга так и карты как таковые физически не нужны. Аргумент ни о чем. Нам ещё очень далеко до кешлесс экономики, а наибольшая купюра ценностью менее 20 долл, что сложно в магазине скупиться на меньшую сумму, это не совсем нормально. Это и расходы на инкассацию, и банальное неудобство.

Речь же не о 10000 Аргумент ни о чем. Нам ещё очень далеко до кешлесс экономики, а наибольшая купюра ценностью менее 20 долл, что сложно в магазине скупиться на меньшую сумму, это не совсем нормально. Это и расходы на инкассацию, и банальное неудобство.Речь же не о 10000

Аргумент о политике НБУ. Почитайте статистику и узнаете, что страна к кэшлесу куда ближе, чем кажется. А все попытки представить обратное по сути лишь прикрытие для завязанных на кэш. Начиная от общественного транспорта и до сельского хозяйства. Грубо конечно очерчены рамки, но суть в целом отражают.Уже сегодня существует огромное число людей, которые не носят с собой нал вообще, а я таких знал еще лет 20 назад в период становления Привата. Тогда это был вызов (люди проигрывали споры о наличии нала в карманах некоторых банкиров), а сегодня это почти обыденность. 7й, Барабан и прочие места, где массово оперируют затронутыми Вами пачками и кирпичами - исключения, подтверждающие правило.Это все конечно не значит, что нала скоро не будет совсем т.к. в реалиях сегодняшнего дня борьба за кэшлес все же оксюморон, но тем не менее.