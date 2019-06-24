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В Україні з'явиться
банкнота 1000 гривень (фото)

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:23

  Faceless написав:
ZINCHENKO написав:НБУ же считает, что любую - даже самую большую зарплату можно поместить на одной платежной карте стандартного размера. А в случае современного банкинга так и карты как таковые физически не нужны.
Аргумент ни о чем. Нам ещё очень далеко до кешлесс экономики, а наибольшая купюра ценностью менее 20 долл, что сложно в магазине скупиться на меньшую сумму, это не совсем нормально. Это и расходы на инкассацию, и банальное неудобство.
Речь же не о 10000


Аргумент о политике НБУ. Почитайте статистику и узнаете, что страна к кэшлесу куда ближе, чем кажется. А все попытки представить обратное по сути лишь прикрытие для завязанных на кэш. Начиная от общественного транспорта и до сельского хозяйства. Грубо конечно очерчены рамки, но суть в целом отражают.
Уже сегодня существует огромное число людей, которые не носят с собой нал вообще, а я таких знал еще лет 20 назад в период становления Привата. Тогда это был вызов (люди проигрывали споры о наличии нала в карманах некоторых банкиров), а сегодня это почти обыденность. 7й, Барабан и прочие места, где массово оперируют затронутыми Вами пачками и кирпичами - исключения, подтверждающие правило.

Это все конечно не значит, что нала скоро не будет совсем т.к. в реалиях сегодняшнего дня борьба за кэшлес все же оксюморон, но тем не менее.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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