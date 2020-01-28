где Вы её нашли? постоянно спрашиваю в банках, что бы хотя бы посмотреть
нигде нету...
А Вы этот талисман уже месяц носите) везунчик!
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Додано: Чет 30 січ, 2020 22:23
где Вы её нашли? постоянно спрашиваю в банках, что бы хотя бы посмотреть
нигде нету...
А Вы этот талисман уже месяц носите) везунчик!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:33
Re: В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
Встречаются в обороте 1000-ные, но как то действительно редко, видимо не было массового вброса пока.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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