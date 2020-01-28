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В Україні з'явиться
банкнота 1000 гривень (фото)

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:23

  KULANDALE написав:У меня эта купюра уже месяц в кошельке. Печально что только она одна :) Да и тратить не удобно как-то: или мелкими или карточкой :)

где Вы её нашли? постоянно спрашиваю в банках, что бы хотя бы посмотреть
нигде нету...
А Вы этот талисман уже месяц носите) везунчик!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:33

Re: В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

uaprofi написав:
  KULANDALE написав:У меня эта купюра уже месяц в кошельке. Печально что только она одна :) Да и тратить не удобно как-то: или мелкими или карточкой :)

где Вы её нашли? постоянно спрашиваю в банках, что бы хотя бы посмотреть
нигде нету...
А Вы этот талисман уже месяц носите) везунчик!


Встречаются в обороте 1000-ные, но как то действительно редко, видимо не было массового вброса пока.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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