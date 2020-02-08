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как из украины инвестировать в IPO?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:52
Всем привет! Хотел узнать какие брокеры есть чтобы инвестировать в американские IPO, либо как это делать не используя украинских брокеров. Спасибо!
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ytb
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:42
ytb написав:
Всем привет! Хотел узнать какие брокеры есть чтобы инвестировать в американские IPO, либо как это делать не используя украинских брокеров. Спасибо!
В Україні із брокерів це лише Фрідом Фінанс на моментіhttps://www.ffin.ua/invest-idea
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greenozon
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