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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:52
как из украины инвестировать в IPO?
Всем привет! Хотел узнать какие брокеры есть чтобы инвестировать в американские IPO, либо как это делать не используя украинских брокеров. Спасибо!
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:42
В Україні із брокерів це лише Фрідом Фінанс на моменті
+50грн !
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:46
Когда компания выходит на айпио - ее акции становятся доступны на биржах США. Покупаются так же, как обычные акции, т.е. проще всего через зарубежных брокеров. Фридом финанс и прочие кухни - сразу нафиг
главное оружие рашистов - ложь
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