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Разумный торг с менялами

Разумный торг с менялами
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:22

Разумный торг с менялами

Всем добрый день.

Прошу ответов от знающих людей - какой разумный торг существует при продаже валюты объемом от 10.000 уе. (только нормальные, известные в городе обменники, предлагающие свои услуги в т.ч. и на Меняйло, не шараги подвальные).
qay
 
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