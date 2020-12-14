RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:[quote="5905046:kingkongovets"]так хто тут передбачив падіння 2008го?

В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника...
Відповідно тільки доларовий кеш.
Погано що тут пошук відключили. Воно зразу видно хто кому Первый :mrgreen:


так ви встигли скинутись по оверпрайсу?
за аляка щось таке чув, але вже ретроспективно, я тоді форум ще активно не читав, бо ще продовжував займатись операційним бізнесом

але то глобальне перекредитування всього і всіх було тоді дійсно видно неозброєним оком, а ось українську кризу на ринку нерухомості обіцяє тут кожен диванний оналітєг на протязі багатьох років - і де воно все?

хто передбачив ковід? і вертольотні гроші? хто передбачив що ціни не впадуть ані післі повномасштабного вторгнення, ані після обстрілів енергетики, а тільки тимчасово просядуть?

хто очікував такий масовий попит під час війни?

і ще - порівнювати вартість метра в 2008 ісв 2025 - це звісно сильно

але ж знову ж таки - далеко не всі щось купували саме в 2008му, а за цей час навіть по найвищій ціні куплений обʼєкт мав давно відбитися в оренді, а що принесло за цей час золото окрім умовної курсової різниці?

ну я ще розумію коли нерухомість порівнює з золотом або криптою зелена молодь, яка не розуміє як насправді заробляє нерухомість, бо в переважній більшості ніколи її не мала, але ж ви то знаєте

ось я і дивуюсь

З літа 2008 інвест нерухомості не мав.
За часів великої інфляції повинен буди якісь орієнтир? яка альтернатива золоту?
Кожне покоління критикує молодь. Це нормально.
Українська молодь хоче все і відразу. Це відрізняє від європейців.
Реальна рентабельність оренди в Києві 3-5% їх дивує. Перераховують і думають що щось з калькулятором. Потім розуміють що щось щось орендодавцями.[/quote]3-5%% це мабуть бабушатник в стилі «здав і забув»

в мене жоден обʼєкт не дає менше 10% навіть зараз
