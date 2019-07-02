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Дивися повний текст У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:11
У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:12
А индивидуальный налоговый номер уже не катит ? Он же есть у всех ... даже для ребенка его можно получить, написав завяление. Или нужно срочно ещ0е скосить денег на очередной супер реестр ?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:19
Re: У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий
ну а че,удобно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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