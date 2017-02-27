|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:41
Моя думка: до січня долар буде зміцнюватися. У січні планую трохи перейти в гривню. Мій прогноз: 43 побачимо, а 44 цього січня — ні
Додано: П'ят 12 гру, 2025 06:41
амплітуда американських гірок збільшується
11 грудня маємо дзеркальну ситуацію до 10. під час торгів долар трохи припав з 42,43 до 42,34, а потім в післяопераційний час НБУ впевнено зменшив курс аж до 42,19 - мінус 24 коп за день - так собі сінусоїда.
а чому таких рух, яка причина - я з цифр не бачу. вчора наприклад при зростанні курсу розмір інтервенцій навпаки був не дуже великий. можливо це залежить від об'ємів операцій в операцій та післяопераційний час. але на minfin цього не видно... де це можна подивитися?
а так спостерігаємо далі. питання, чи потрібно пристибатися?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:08
12 грудня взагалі штиль. 42,19 перетворилось на 42,21
інтервенції за тиждень трохи припали 895 млн дол. курс рухався в діапазоні 42,0-42,4, завершили рівно посередині. паливо ще є - безготівка в банківській системі більше 820 ярдів грн. це або рекорд, або дуже близько. скільки з них без довгострокових депо - побачимо в понеділок
поки що бачу закономірність, що курс зменшується в п'ятницю - саме в п'ятницю проходить сплеск інтервенцій. так було в попередні два тижні. в цю п'ятницю схоже теж, але вже в менших розмірах.
й оперативного звіту НБУ по фінансах за листопад ще немає, хоча пройшло вже два тижні грудня...
