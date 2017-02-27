RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12012120131201412015
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:41

Моя думка: до січня долар буде зміцнюватися. У січні планую трохи перейти в гривню. Мій прогноз: 43 побачимо, а 44 цього січня — ні
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3260
З нами з: 07.06.12
Подякував: 804 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 06:41

  Shaman написав:10 грудня курс рухався жвавіше

спочатку мляво зростав з 42,245 до 42,28. а в післяопераційний час НБУ неслабо так підкинув до 42,43. загалом майже 20 коп. хоча я тут коли оцінював це у відсотках, трохи помилився, на порядок :oops: а взагалі рух +/- 40 коп - це лише один відсоток відхилення. тобто якби був ринок, то в коридорі 1 грн ми б рухались постійно. це зараз зайвий раз показує, що курс в нас керований.

але по 20 коп в день - це гривня за тиждень. чи зробить так НБУ - спостерігаємо. середні інтервенції зараз на рівні 170 млн дол на день. але вже другий тиждень спостерігаємо в п'ятницю стрибок до 300-400 млн дол

амплітуда американських гірок збільшується 8)

11 грудня маємо дзеркальну ситуацію до 10. під час торгів долар трохи припав з 42,43 до 42,34, а потім в післяопераційний час НБУ впевнено зменшив курс аж до 42,19 - мінус 24 коп за день - так собі сінусоїда.

а чому таких рух, яка причина - я з цифр не бачу. вчора наприклад при зростанні курсу розмір інтервенцій навпаки був не дуже великий. можливо це залежить від об'ємів операцій в операцій та післяопераційний час. але на minfin цього не видно... де це можна подивитися?

а так спостерігаємо далі. питання, чи потрібно пристибатися? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10991
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

12 грудня взагалі штиль. 42,19 перетворилось на 42,21

інтервенції за тиждень трохи припали 895 млн дол. курс рухався в діапазоні 42,0-42,4, завершили рівно посередині. паливо ще є - безготівка в банківській системі більше 820 ярдів грн. це або рекорд, або дуже близько. скільки з них без довгострокових депо - побачимо в понеділок

поки що бачу закономірність, що курс зменшується в п'ятницю - саме в п'ятницю проходить сплеск інтервенцій. так було в попередні два тижні. в цю п'ятницю схоже теж, але вже в менших розмірах.

й оперативного звіту НБУ по фінансах за листопад ще немає, хоча пройшло вже два тижні грудня...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10991
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 12012120131201412015
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13632160
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3642, 3643, 3644
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36430 38256788
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 гру, 2025 22:34
BeneFuckTor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23599149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5208)
12.12.2025 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.