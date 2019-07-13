У Эксима хорошее покрытие рисков и цена в несколько раз приятнее Привата. Но лишь 30 дней в году (если много поездок, то надо покупать новые полисы) ну и СК Арсенал )))
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:39
Туристическое страхование держателей карт
Какие банки предлагают что-то вкусное (не бесплатно) держателям карт или просто с порога на весь мир?
У Эксима хорошее покрытие рисков и цена в несколько раз приятнее Привата. Но лишь 30 дней в году (если много поездок, то надо покупать новые полисы) ну и СК Арсенал )))
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