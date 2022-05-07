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Finance.ua: Рейтинг
кредитных карт для водителей

Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:55

Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг кредитных карт для водителей

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:15

Монобанк давав кешбек по Глуско 5%, зараз ці АЗС переходять до іншого власника і вже вчора я кешбеку не отримав. Є ще 4% на Укрнафті, поки не користувався.
Кококард не дає ніяких знижок чи кешбеків в жовтні ні по АЗС ні магазинах автозапчастин, звідки 3 місце?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:34

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей

unicdima написав:Монобанк давав кешбек по Глуско 5%, зараз ці АЗС переходять до іншого власника і вже вчора я кешбеку не отримав. Є ще 4% на Укрнафті..
от мони?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:39

GALeon
Так, цього місяця в моні 4% кешбек на Укрнафті, нещодавно перевіряв - працює
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:27

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей

nighthawk5 написав:GALeon
Так, цього місяця в моні 4% кешбек на Укрнафті, нещодавно перевіряв - працює
Наверное не для всех такое предложение? У себя такого не вижу
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:54

Покажите, а где видно кешбэк от "Укрнафты"? Вообще нет такого в перечне...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:09

  Искатель написав:Покажите, а где видно кешбэк от "Укрнафты"? Вообще нет такого в перечне...

у меня есть рядом с Глуско, хз может это персонализированная акция.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:30

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей

ІМГО на перших місцях крім Хамелеона повинні бути Велика 5, CBW, Fishback де є постійні знижки на пальне. В Форварді, якщо не помиляюся, за рік автомобільні категорії були 2 рази. І що тут робить Пудра?
По Fishback вже давно знижка 2,50 а не 4 грн/л.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:12

D2 попробуйте монобанк
Finnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:18

А де ж Піреус з 2%?
Igorenya
 
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