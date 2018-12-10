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Finance.ua: Битва детских
карт: monobank vs ПриватБанк

Finance.ua: Битва детских карт: monobank vs ПриватБанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:52

Finance.ua: Битва детских карт: monobank vs ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Чей детский пластик лучше
Мы сравнили две детские банковские карты по 8 ключевым параметрам. Вот что из этого вышло.

Дивися повний текст Битва детских карт: monobank vs ПриватБанк
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:52

Друзья, подумайте здраво.
1. Для получения физического пластика надо в любом случае стоять в очереди.
на Новую Почту или в отделение банка.
2. Виртуальную карту можно выпустить давно в большинстве банков как дополнительную или основную и привязать к кошельку на смартфон ребенка.
3. Если карты нет физически то ее можно пользовать для расчетов в наземных точках только если она привязана в кошелек, а для этого нужен NFC модуль и он есть не у всех смартфонов :).
4. И как вы с виртуальной карты МОНО снимите деньги в банкомате?
5. С виртуальной карты привата можно снять через QR код, и даже в магазине с обычного терминала.
WTF? работайте над качеством анализа
viktor_v_kos
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:50

На Юніорку так само як і Універсальну - йде % на залишок, 7% (потрібно тицьнути)
andrew_harashenko
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:37

  andrew_harashenko написав:На Юніорку так само як і Універсальну - йде % на залишок, 7% (потрібно тицьнути)

7% фантиками (на счет Бонус+) - это слегка не то. На карту Моно начисляются реальные деньги.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:08

дитяча картка від моно явно виграє) Як же моя дитина тішилась наліпкам і конструктору, який надсилає монобанк https://www.monokarta.pp.ua/2025/02/dytyacha-karta.html разом із жовтою карткою)
velickok999
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