Уряд продовжує активну підготовку до запуску в Україні повноцінної системи технічного контролю автомобілів
Дивися повний текст Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:22
Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини.
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:22
В статье отсутствует слово "ржавые", присутствует только в заголовке :)
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:31
Таке решения уходящее правительство (коалиционное) -- коалиции которой нет - уже принимать не должно.
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:01
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:26
Re: Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машин
что мешает поставить ксенон после прохождения ТО?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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