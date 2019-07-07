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Техогляд по-новому - на дороги
не випустять іржаві машини

Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:22

Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини

Пропонуємо до обговорення:
Уряд продовжує активну підготовку до запуску в Україні повноцінної системи технічного контролю автомобілів

Дивися повний текст Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини.
R2
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В статье отсутствует слово "ржавые", присутствует только в заголовке :)
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Обдираловка возвращается
blueiceua
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Таке решения уходящее правительство (коалиционное) -- коалиции которой нет - уже принимать не должно.
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  blueiceua написав:Обдираловка возвращается

это с одной стороны.
с другой - повырезают катализаторы, понаставляют колхозный ксенон и ездят без упреков совести
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:26

Re: Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машин

  sequence написав:с другой - повырезают катализаторы, понаставляют колхозный ксенон и ездят без упреков совести

что мешает поставить ксенон после прохождения ТО?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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