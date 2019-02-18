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Как курс влияет на стоимость
недвижимости и депозитные ставк

Как курс влияет на стоимость недвижимости и депозитные ставк
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:43

Как курс влияет на стоимость недвижимости и депозитные ставк



В этом видео эксперт расскажет при каком колебании курса стоит вкладывать в недвижимость, а при каком стоит накапливать денежные средства на депозитах. Осветит факторы, которые влияют на рост и снижение курса валюты. Даст оценку колебаниям на рынке валют и недвижимости.
Ознакомиться с этими вопросами Вы можете по следующим time points:
00:47 - Причины колебания курса
02:50 - При каком курсе покупать валюту
03:48 - Что будет с курсом на следующей недели
05:22 – Как курс влияет на депозитные ставки
06:13 – Как курс влияет на стоимость недвижимости
08:38 –Топ 3 совета от эксперта при покупки недвижимости

С ув.
Ірина_
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