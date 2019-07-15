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Санкції не завадили: Німеччина наростила експорт в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на чинні санкції ЄС стосовно Росії, показники експорту з Німеччини в РФ зросли.
Дивися повний текст Санкції не завадили: Німеччина наростила експорт в Росію
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:08
..быть слабым и больным - всегда "не есть супер гуд!!".. до тех пор, пока Украина не научится "показывать зубы" - "ложить с большим прибором" и гадкой улыбочкой ОНИ (гейропа и пр.) будут на нас, пихая свои интересы во все дыры!!.. посему: Украине надо немедленно разворачивать свою атомную программу, возрождать ядерный потенциал и затем все чаще и чаще "лепить горбатого", помахивая так невзначай ядерной дурой в руке в сторону Запада (ну и рассеянцам уж точно!!) под носом... вот тогда их "озабоченность" как рукой снимет и начнут чухать свои зады!!!
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maestro71
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:14
maestro71 написав:
..быть слабым и больным - всегда "не есть супер гуд!!".. до тех пор, пока Украина не научится "показывать зубы" - "ложить с большим прибором" и гадкой улыбочкой ОНИ (гейропа и пр.) будут на нас, пихая свои интересы во все дыры!!.. посему: Украине надо немедленно разворачивать свою атомную программу, возрождать ядерный потенциал и затем все чаще и чаще "лепить горбатого", помахивая так невзначай ядерной дурой в руке в сторону Запада (ну и рассеянцам уж точно!!) под носом... вот тогда их "озабоченность" как рукой снимет и начнут чухать свои зады!!!
Очень интересные мысли. Прямо дух захватывает!. Одно маленько замечание- КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. Ядерное оружие можно создать, производя либо обогащенный уран (в тысячах центрифугах), либо оружейный плутоний (что также требует создания целой отрасли промышленности). Даже если бы у Украины БЫЛИ ДЕНЬГИ, от начала проектирования до получения продукта это заняло бы минимум 10 лет. А вот кредитов МВФ, без которых дефолт наступит в течечние максимум полугода, страна лишилась бы сразу
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Волгарь
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:23
Волгарь написав: maestro71 написав:
..быть слабым и больным - всегда "не есть супер гуд!!".. до тех пор, пока Украина не научится "показывать зубы" - "ложить с большим прибором" и гадкой улыбочкой ОНИ (гейропа и пр.) будут на нас, пихая свои интересы во все дыры!!.. посему: Украине надо немедленно разворачивать свою атомную программу, возрождать ядерный потенциал и затем все чаще и чаще "лепить горбатого", помахивая так невзначай ядерной дурой в руке в сторону Запада (ну и рассеянцам уж точно!!) под носом... вот тогда их "озабоченность" как рукой снимет и начнут чухать свои зады!!!
Очень интересные мысли. Прямо дух захватывает!. Одно маленько замечание- КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. Ядерное оружие можно создать, производя либо обогащенный уран (в тысячах центрифугах), либо оружейный плутоний (что также требует создания целой отрасли промышленности). Даже если бы у Украины БЫЛИ ДЕНЬГИ, от начала проектирования до получения продукта это заняло бы минимум 10 лет. А вот кредитов МВФ, без которых дефолт наступит в течечние максимум полугода, страна лишилась бы сразу
..деньги в стране ЕСТЬ (и немалые!!.. более 25лет тотального грабежа страны так и не уменьшили ее привлекательность для разного рода кланов, о чем свидетельствуют каждые выборы туда-сюда...!!), их только надо уметь "фильтровать" и, самое главное - ЗАХОТЕТЬ направить в нужное русло!!.. через пару-тройку лет САМИ могли бы кредитовать МВФ и пр. "доноров"...
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maestro71
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:05
maestro71 написав: Волгарь написав: maestro71 написав:
..быть слабым и больным - всегда "не есть супер гуд!!".. до тех пор, пока Украина не научится "показывать зубы" - "ложить с большим прибором" и гадкой улыбочкой ОНИ (гейропа и пр.) будут на нас, пихая свои интересы во все дыры!!.. посему: Украине надо немедленно разворачивать свою атомную программу, возрождать ядерный потенциал и затем все чаще и чаще "лепить горбатого", помахивая так невзначай ядерной дурой в руке в сторону Запада (ну и рассеянцам уж точно!!) под носом... вот тогда их "озабоченность" как рукой снимет и начнут чухать свои зады!!!
Очень интересные мысли. Прямо дух захватывает!. Одно маленько замечание- КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. Ядерное оружие можно создать, производя либо обогащенный уран (в тысячах центрифугах), либо оружейный плутоний (что также требует создания целой отрасли промышленности). Даже если бы у Украины БЫЛИ ДЕНЬГИ, от начала проектирования до получения продукта это заняло бы минимум 10 лет. А вот кредитов МВФ, без которых дефолт наступит в течечние максимум полугода, страна лишилась бы сразу
..деньги в стране ЕСТЬ (и немалые!!.. более 25лет тотального грабежа страны так и не уменьшили ее привлекательность для разного рода кланов, о чем свидетельствуют каждые выборы туда-сюда...!!), их только надо уметь "фильтровать" и, самое главное - ЗАХОТЕТЬ направить в нужное русло!!.. через пару-тройку лет САМИ могли бы кредитовать МВФ и пр. "доноров"...
ТОГДА ПОПРОБУЙТЕ ИХ НАЙТИ!!!
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Волгарь
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:42
..деньги в стране ЕСТЬ (и немалые!!.. более 25лет тотального грабежа страны так и не уменьшили ее привлекательность для разного рода кланов, о чем свидетельствуют каждые выборы туда-сюда...!!), их только надо уметь "фильтровать" и, самое главное - ЗАХОТЕТЬ направить в нужное русло!!.. через пару-тройку лет САМИ могли бы кредитовать МВФ и пр. "доноров"...[/quote]
ТОГДА ПОПРОБУЙТЕ ИХ НАЙТИ!!![/quote]
..как "два пальца..." - в стране так или иначе 40млн ртов..на каждого как минимум по 100-200баксов лежит "под матрасом"..от и прикиньте объем.. как их "поднять"?? - то вопрос другой, и чисто технический..вариантов известно с десяток, но.. на любой из них, даже самый наименее "кровожадный" - нужна воля верхушки власти (..и в первую очередь - быстро и без лишних проволочек находить методы "убеждения" для "голосящих против"..)
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maestro71
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:57
maestro71 написав:
..деньги в стране ЕСТЬ (и немалые!!.. более 25лет тотального грабежа страны так и не уменьшили ее привлекательность для разного рода кланов, о чем свидетельствуют каждые выборы туда-сюда...!!), их только надо уметь "фильтровать" и, самое главное - ЗАХОТЕТЬ направить в нужное русло!!.. через пару-тройку лет САМИ могли бы кредитовать МВФ и пр. "доноров"...
ТОГДА ПОПРОБУЙТЕ ИХ НАЙТИ!!![/quote]
..как "два пальца..." - в стране так или иначе 40млн ртов..на каждого как минимум по 100-200баксов лежит "под матрасом"..от и прикиньте объем.. как их "поднять"?? - то вопрос другой, и чисто технический..вариантов известно с десяток, но.. на любой из них, даже самый наименее "кровожадный" - нужна воля верхушки власти (..и в первую очередь - быстро и без лишних проволочек находить методы "убеждения" для "голосящих против"..)[/quote]
Увы -увы, наличное население Украины-де факто составляет около 32,5 млн. человек, и сокращается на 300 тыс. в год только за счет депопуляции (без учета эмиграции). Возможно Вам и удастся КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ заставить каждого заплатить по 200 долларов, но уверяю Вас - ЭТО КОПЕЙКИ. Достаточно взглянуть на Иран, население которого в 2,5 раза больше, и валютные активы которого превышают 100 млрд. долларов. Его ядерная программа развивается уже лет 20, но ядерного оружия он пока так и не создал.
Как говорится, эту бы энергию да в мирных целях....
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Волгарь
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:27
Волгарь
Увы -увы, наличное население Украины-де факто составляет около 32,5 млн. человек, и сокращается на 300 тыс. в год только за счет депопуляции (без учета эмиграции). Возможно Вам и удастся КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ заставить каждого заплатить по 200 долларов, но уверяю Вас - ЭТО КОПЕЙКИ. Достаточно взглянуть на Иран, население которого в 2,5 раза больше, и валютные активы которого превышают 100 млрд. долларов. Его ядерная программа развивается уже лет 20, но ядерного оружия он пока так и не создал.
Как говорится, эту бы энергию да в мирных целях....
Но согласитесь, если Иран создаст ЯО, то разговор уже будет совсем другим.
Украина поступила наоборот. Ядерные ракеты у нас были, да сплыли.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:45
maestro71 написав:
возрождать ядерный потенциал
Звучит как лозунг, вот только что возрождать. Насколько я помню предыдущий ядерный потенциал создавали где-то под Челябинском. Грохнули только в Чернобыле, в Припяти.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:04
27661 написав:Волгарь
Увы -увы, наличное население Украины-де факто составляет около 32,5 млн. человек, и сокращается на 300 тыс. в год только за счет депопуляции (без учета эмиграции). Возможно Вам и удастся КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ заставить каждого заплатить по 200 долларов, но уверяю Вас - ЭТО КОПЕЙКИ. Достаточно взглянуть на Иран, население которого в 2,5 раза больше, и валютные активы которого превышают 100 млрд. долларов. Его ядерная программа развивается уже лет 20, но ядерного оружия он пока так и не создал.
Как говорится, эту бы энергию да в мирных целях....
Но согласитесь, если Иран создаст ЯО, то разговор уже будет совсем другим.
Украина поступила наоборот. Ядерные ракеты у нас были, да сплыли.
Видимо создаст. Если создал Пакистан, не вижу причин по которым не может создать Иран. Технологически и финансово Иран мощнее, единственная причина, почему низзя - Пакистан был многолетним союзником США, а Иран - противником.
Насчет Украины - НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ НАХОДИЛИСЬ советские МБР. Но ни обслуживать их, ни модернизировать у нее, конечно, не было никакой возможности. А ракеты с заправленным ЖРД без соответствующего ухода довольно быстро теряют боеспособность. К тому же - КУДА СТРЕЛЯТЬ. Минимальная дальность МБР - 5000+ км. Т.е. в случае конфликта в зону поражения попал бы район восточнее Иркутска.
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