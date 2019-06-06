При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Посмеялся.
Вы видели нашу демографию?
А качество обучения в наших ВУЗах?
А количество ВУЗов на 35 миллионов населения?
Может не с уровня английского стоит начинать реформы?)))
Напоминает анекдот о перестановке коек в борделе.
Кстати, я сам за изучение языков обеими руками - малой у меня имеет В1 по английскому и В2 по немецкому.
Я чудесно знаю, сколько усилий и средств нужно для изучения этих бешек. Так это в Киеве. В райцентре или в селе кроме как индивидуального обучения по Сайту других вариантов как бы и нет.
От нуля до В1 ребенку в среднем понадобится три-четыре года занятий, подростки в среднем справятся за два.
Вот и считайте в какую копейку это выльется родителям, далеко не все потянут.
Только не надо о преподавателя в школах, все мало-мальски грамотные англичанки сваливают оттуда со свистом. Сдалась им эта школа, когда репетиторство дает им по 100-150 грн в час.