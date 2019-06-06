При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Вів 16 лип, 2019 16:25

Faceless написав: ruvex написав: Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2. Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше. Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.

Посмеялся.Вы видели нашу демографию?А качество обучения в наших ВУЗах?А количество ВУЗов на 35 миллионов населения?Может не с уровня английского стоит начинать реформы?)))Напоминает анекдот о перестановке коек в борделе.Кстати, я сам за изучение языков обеими руками - малой у меня имеет В1 по английскому и В2 по немецкому.Я чудесно знаю, сколько усилий и средств нужно для изучения этих бешек. Так это в Киеве. В райцентре или в селе кроме как индивидуального обучения по Сайту других вариантов как бы и нет.От нуля до В1 ребенку в среднем понадобится три-четыре года занятий, подростки в среднем справятся за два.Вот и считайте в какую копейку это выльется родителям, далеко не все потянут.Только не надо о преподавателя в школах, все мало-мальски грамотные англичанки сваливают оттуда со свистом. Сдалась им эта школа, когда репетиторство дает им по 100-150 грн в час.