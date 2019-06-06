При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Сер 17 лип, 2019 12:14

Faceless написав: moldashavanin написав: девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .

В 20 лет ее успехи были не ахты девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .В 20 лет ее успехи были не ахты

Может так изучала, может такие способности.

Faceless написав: ruvex написав: Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков. Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков.

Так задатков тут и не надо Так задатков тут и не надо Может так изучала, может такие способности.

ruvex написав: сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет

Faceless написав: Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно. Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.

В каждом новом случае у нас новый поворот "реалий". Нужно уж как то определиться, в каждом новом сообщении какое-то противоречие. Зачем же так открыто манипулировать?Есть такой бизнес, начался он не вчера и закончится не завтра, которым теперь занимаются целенаправленно профильные преподаватели. Пришел с правильной курсовой, молодец - почет тебе и уважение.А если не сведущи, то это не означает, что подобного нет, и называть в подобном случае можете, как угодно. Только вот касательно совпадений, здесь и правда есть над чем подумать, но сначала стоит разобраться со своими комплексами, мир это не черное и белое и не пространство в 30 сантиметрах вокруг. Иногда стоит в него окунуться, чтобы представить некоторую сущность, а бравировать и фантазировать бесконечно, вот это и есть удел боящихся посмотреть реалиям в глаза.