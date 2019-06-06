При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

В каждом новом случае у нас новый поворот "реалий". Нужно уж как то определиться, в каждом новом сообщении какое-то противоречие. Зачем же так открыто манипулировать?
Есть такой бизнес, начался он не вчера и закончится не завтра, которым теперь занимаются целенаправленно профильные преподаватели. Пришел с правильной курсовой, молодец - почет тебе и уважение.
А если не сведущи, то это не означает, что подобного нет, и называть в подобном случае можете, как угодно. Только вот касательно совпадений, здесь и правда есть над чем подумать, но сначала стоит разобраться со своими комплексами, мир это не черное и белое и не пространство в 30 сантиметрах вокруг. Иногда стоит в него окунуться, чтобы представить некоторую сущность, а бравировать и фантазировать бесконечно, вот это и есть удел боящихся посмотреть реалиям в глаза.