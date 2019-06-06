RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:14

  Faceless написав:
  moldashavanin написав:девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .
В 20 лет ее успехи были не ахты

Может так изучала, может такие способности.
  Faceless написав:
  ruvex написав:Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков.

Так задатков тут и не надо

В каждом новом случае у нас новый поворот "реалий". Нужно уж как то определиться, в каждом новом сообщении какое-то противоречие. Зачем же так открыто манипулировать?
  ruvex написав:сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет

  Faceless написав:Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.

Есть такой бизнес, начался он не вчера и закончится не завтра, которым теперь занимаются целенаправленно профильные преподаватели. Пришел с правильной курсовой, молодец - почет тебе и уважение.
А если не сведущи, то это не означает, что подобного нет, и называть в подобном случае можете, как угодно. Только вот касательно совпадений, здесь и правда есть над чем подумать, но сначала стоит разобраться со своими комплексами, мир это не черное и белое и не пространство в 30 сантиметрах вокруг. Иногда стоит в него окунуться, чтобы представить некоторую сущность, а бравировать и фантазировать бесконечно, вот это и есть удел боящихся посмотреть реалиям в глаза.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8327
З нами з: 03.11.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1814 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, ordyman і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як...
R2 » Суб 13 лип, 2019 18:19
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 18:19
Marica
Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж...
R2 » Сер 19 чер, 2019 18:42
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 09:21
jenyakirmiza
Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект
R2 » Сер 05 чер, 2019 17:01
5 382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 16:28
finuser281

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12923)
17.07.2019 13:22
Лаунж Кей (112)
17.07.2019 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.