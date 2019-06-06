При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Сер 17 лип, 2019 13:14

ruvex написав: ruvex написав: сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет

Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно. Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.

Есть такой бизнес, начался он не вчера и закончится не завтра, которым теперь занимаются целенаправленно профильные преподаватели. Пришел с правильной курсовой, молодец - почет тебе и уважение.А если не сведущи, то это не означает, что подобного нет, и называть в подобном случае можете, как угодно. Только вот касательно совпадений, здесь и правда есть над чем подумать, но сначала стоит разобраться со своими комплексами, мир это не черное и белое и не пространство в 30 сантиметрах вокруг. Иногда стоит в него окунуться, чтобы представить некоторую сущность, а бравировать и фантазировать бесконечно, вот это и есть удел боящихся посмотреть реалиям в глаза.[/quote]Весь этот бизнес существует в первую очередь на стабильном спросе на такую коррупцию со стороны нерадивых студентов, они в вашем мировоззрении самые сведущие и незакомплексованные, видимо.А вымогательство у некоторых преподов обламывается через деканат, я такие случаи знаю