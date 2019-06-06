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При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:14

  Faceless написав:
  moldashavanin написав:девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .
В 20 лет ее успехи были не ахты

Может так изучала, может такие способности.
  Faceless написав:
  ruvex написав:Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков.

Так задатков тут и не надо

В каждом новом случае у нас новый поворот "реалий", в каждом новом сообщении какое-то противоречие. Нужно уж как то определиться, зачем же так открыто манипулировать?
  Faceless написав:
  ruvex написав:сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет

Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.

Есть такой бизнес, начался он не вчера и закончится не завтра, которым теперь занимаются целенаправленно профильные преподаватели. Пришел с правильной курсовой, молодец - почет тебе и уважение.
А если не сведущи, то это не означает, что подобного нет, и называть в подобном случае можете, как угодно. Только вот касательно совпадений, здесь и правда есть над чем подумать, но сначала стоит разобраться со своими комплексами, мир это не черное и белое и не пространство в 30 сантиметрах вокруг. Иногда стоит в него окунуться, чтобы представить некоторую сущность, а бравировать и фантазировать бесконечно, вот это и есть удел боящихся посмотреть реалиям в глаза.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:46

  ruvex написав:
  moldashavanin написав:девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .
В 20 лет ее успехи были не ахты

Может так изучала, может такие способности.

Хорошо она изучал и хорошие способности у нее .
Без среди и возможно все это практиковать в реальности - смысл всего этого изучения равен 0 .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:07

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

moldashavanin написав:
  Faceless написав:ВО как подачка убогим, и после этого кто-то удивлён, что ВО обесценилось и дискредитировано


Надо школы отменить . Зачем учить детей бедняков ? Обогревать школы это дорого .
пускай сами себя учат . Огогого сколько умных у нас будет
Конкретнее, что именно вы отстаиваете: получение ВО за счёт налогоплательщиков всем "троечникам" и окончательное скатывание ВО к ничего не значащей корочке?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:11

Re: получи

  Faceless написав:ВО за счёт налогоплательщиков всем "троечникам" и окончательное скатывание ВО к ничего не значащей корочке?

Сначала обязательное изучение английского в школах, а потом обязательная здача при поступлении в ВУЗ.
В ком.ВУЗы можно поступать как угодно. или нельзя?..
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:14

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

ruvex написав:
  ruvex написав:сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет

Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.

Есть такой бизнес, начался он не вчера и закончится не завтра, которым теперь занимаются целенаправленно профильные преподаватели. Пришел с правильной курсовой, молодец - почет тебе и уважение.
А если не сведущи, то это не означает, что подобного нет, и называть в подобном случае можете, как угодно. Только вот касательно совпадений, здесь и правда есть над чем подумать, но сначала стоит разобраться со своими комплексами, мир это не черное и белое и не пространство в 30 сантиметрах вокруг. Иногда стоит в него окунуться, чтобы представить некоторую сущность, а бравировать и фантазировать бесконечно, вот это и есть удел боящихся посмотреть реалиям в глаза.[/quote]

Весь этот бизнес существует в первую очередь на стабильном спросе на такую коррупцию со стороны нерадивых студентов, они в вашем мировоззрении самые сведущие и незакомплексованные, видимо.
А вымогательство у некоторых преподов обламывается через деканат, я такие случаи знаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:16

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

moldashavanin написав:
  ruvex написав:
  moldashavanin написав:девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .
В 20 лет ее успехи были не ахты

Может так изучала, может такие способности.

Хорошо она изучал и хорошие способности у нее .
Без среди и возможно все это практиковать в реальности - смысл всего этого изучения равен 0 .
В современном мире с интернетом организовать погружение в среду не проблема, я конкретный пример привёл
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:21

Re: видимость

  Faceless написав:очередь на стабильном спросе на такую коррупцию со стороны нерадивых студентов, они в вашем мировоззрении самые сведущие и незакомплексованные

А кто их воспитал такими?.. нерадивые родители
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:22

  moldashavanin написав:Это когда у рай центров и сел ,максимум , 2 ВУЗа и 2-3 ПТУ .
Вот это можно закончить за смешные деньги и получить какое-то образование .
Хватит мыслить категориями крупных городов .
хватит мыслить категорией большого кошелька
вы и вам подобные оторванные от реальности


Какой толк от "специалиста", который получил такое-сякое образование. Зачем стране плохой инженер или химик? Или наличие корочки это автоматом успех в жизне?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:23

Re: самолечение

  Faceless написав:с интернетом организовать погружение в среду не проблема

Государство по-моему должно помогать гражданам, а не пускать на самотек. они сами, оно само
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:23

  Faceless написав:Весь этот бизнес существует в первую очередь на стабильном спросе на такую коррупцию со стороны нерадивых студентов, они в вашем мировоззрении самые сведущие и незакомплексованные, видимо.
А вымогательство у некоторых преподов обламывается через деканат, я такие случаи знаю

Это не отдельное вымагательство - это поток. Ты можешь учить, будешь иметь знания, но чтобы сдать ты должен приобрести готовую продукцию. И тщетно говорить о случаях когда есть общность. И это немаловажный фактор приводит к искусственной нерадивости студентов, когда в любом случае ты придешь к общему знаменателю. И в большинстве своем это проблема выразилась последние 10 лет, когда настоящих преподавателей убрали, а оставили обыкновенных барыг. В некоторых университетах даже научных лабораторий уже нет и научных отделов в научных библиотеках.
Black Jack - White Business
ruvex
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