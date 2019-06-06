|
|
|
При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:27
sal написав: Faceless написав:
с интернетом организовать погружение в среду не проблема
Государство по-моему должно помогать гражданам, а не пускать на самотек. они сами, оно само
Собственно государство в стране никому уже ничего давно не должно, оно не выполняет никаких предписанных государству функций. Отсюда и подобные речи в защиту самостоятельности гражданина отдельно от государства. В таком случае и государство пусть существует самостоятельно, без вклада нерадивых граждан. Иначе в чем суть подобной односторонней оферты?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8338
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1817 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:37
Laven написав:
толк от "специалиста", который получил такое-сякое образование. Зачем стране плохой инженер или химик? Или наличие корочки это автоматом успех
Плохой толк от такого специалиста. Но какая мотивация со стороны государства?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3368
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:45
ruvex написав: sal написав: Faceless написав:
с интернетом организовать погружение в среду не проблема
Государство по-моему должно помогать гражданам, а не пускать на самотек. они сами, оно само
Собственно государство в стране никому уже ничего давно не должно, оно не выполняет никаких предписанных государству функций. Отсюда и подобные речи в защиту самостоятельности гражданина отдельно от государства. В таком случае и государство пусть существует самостоятельно, без вклада нерадивых граждан. Иначе в чем суть подобной односторонней оферты?
Нет, ну Вы батенька совсем размечтались.
Так можно и до крамолы докатиться, еще скажите, что должно быть не "люди для государства", а "государство для народа"... гм... это уже социализмом попахивать станет
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8511
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1011 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:55
antey1969 написав: ruvex написав:
В таком случае и государство пусть существует самостоятельно, без вклада нерадивых граждан. Иначе в чем суть подобной односторонней оферты?
Нет, ну Вы батенька совсем размечтались.
Так можно и до крамолы докатиться, еще скажите, что должно быть не "люди для государства", а "государство для народа"... гм... это уже социализмом попахивать станет
Опять что-то не то изобразил? Не могу разобраться, миссионерская позиция больше притупляет или обременяет?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8338
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1817 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:09
antey1969 написав:
еще скажите, что должно быть не "люди для государства", а "государство для народа"... гм... это уже социализмом
Жизнь в обществе людей, для которых вся их жизнь одолжение, непрерывное выяснение кто кому чего должен - невозможно мучительна. Начинается с детского сада и не заканчивается никогда. Ничего не построим.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3368
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|