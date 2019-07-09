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Керівника митного посту затримали за "відкати" на...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Керівник одного з митних постів Державної фіскальної служби підозрюється в отриманні "відкатів" під час митного оформлення транспортних засобів.
Дивися повний текст Керівника митного посту затримали за \"відкати\" на розмитненні автомобілів
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:27
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