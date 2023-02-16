Сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі.
Дивися повний текст
Сина Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:35
Сина Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Сина Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:35
А чого "мордою в підлогу"?
Його що затримали зі зброєю? Чи він збирався нелегально переплисти Чорне море? Звідки це бравування силою.? Якщо він винен, а скоріше так і є, то грати і конфіскація- це те, що нам потрібно. Натомість нам дають "відосик" шалено крутих спецпризначенців. Одним словом від великих...срамота.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|