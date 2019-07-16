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Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:54
В помидорной столицы Украины, Залещиках, наверное все просто ликуют
Появиться еще одна улица больших хат)
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Laven
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:08
Laven написав:
В помидорной столицы Украины, Залещиках, наверное все просто ликуют
Появиться еще одна улица больших хат)
Извиняюсь за офтоп, это не тот ли городок на Днестре, из которого 80 лет назад (в ночь с 17/9 на 18/9)польское правительство/Генштаб/Президент Мосьцицкий и главнокомандующий Рыдpь-Смигл бежали в Румынию?
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Волгарь
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:18
Конрад Карлович написав:
А Вы не задумывались о том, что эта "жлобская" стратегия приносит прибыль, и он так делал вчера и будет так делать завтра, потому что это прибыльно?
Возможно при каком то жлобском расчете прибыльно продать пару ящиков по 60 и выбросить остальные, вместо того, что бы продать все за 40-45.
Разговаривал с одной молодой дамой, ездит продавать к нам на рынок зелень, так покупаю у нее щавель. Так вот к 10 утра у нее теперь уже сложно что-то купить.
Спрашиваю, да Вы же всегда до вечера стояли? Стояла, пока не поняла, что набрала за час всю зелень, к тому же смеется - это ж трава. Вот привезла 10 пакетов щавеля спрашиваю по 5 когда рядом по 7, но отдаю если торгуются по 4. В итоге привожу теперь за него 40 грн, а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?
Жлобская стратегия приводит к тому, что магазины, отели, пансионаты за границей куда мы якобы стремимся частенько живут от поколения в поколения, у нас же, как у кроликов, прибыль нужно натрахать сразу за один присест, поэтому и нет стабильности и постоянного дохода и люди бегают в поисках чего то, как сумасшедшие. Не хотят жить в бизнесе, хотят сразу нажиться.
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ruvex
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:34
ruvex написав: Конрад Карлович написав:
А Вы не задумывались о том, что эта "жлобская" стратегия приносит прибыль, и он так делал вчера и будет так делать завтра, потому что это прибыльно?
Возможно при каком то жлобском расчете прибыльно продать пару ящиков по 60 и выбросить остальные, вместо того, что бы продать все за 40-45.
Разговаривал с одной молодой дамой, ездит продавать к нам на рынок зелень, так покупаю у нее щавель. Так вот к 10 утра у нее теперь уже сложно что-то купить.
Спрашиваю, да Вы же всегда до вечера стояли? Стояла, пока не поняла, что набрала за час всю зелень, к тому же смеется - это ж трава. Вот привезла 10 пакетов щавеля спрашиваю по 5 когда рядом по 7, но отдаю если торгуются по 4. В итоге привожу теперь за него 40 грн, а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?
Жлобская стратегия приводит к тому, что магазины, отели, пансионаты за границей куда мы якобы стремимся частенько живут от поколения в поколения, у нас же, как у кроликов, прибыль нужно натрахать сразу за один присест, поэтому и нет стабильности и постоянного дохода и люди бегают в поисках чего то, как сумасшедшие.
Помнится,почти 25 лет назад торговал на рынке консервами. И случайно познакомился с владельцем 3-х хлебовозок - к каждой из них ВСЕГДА стояли очереди по 80-100 человек. При тогдашней цене батона в 200-220 рублей в магазине (при курсе доллара около 5 тыс. за рубль и средней пенсии в 60-80 тыс.), он торговал по 180, и не успевал подвозить товар - на морозе в минус 20 очередь из пенсионеров терпеливо ждала новой машины. Зная, что и магазинах хлеб продается с социальной наценкой, контролируемой государством (не более 15%), я поинтересовался, а сколько же маржи к входящей цене закладывает он.
Последовал ответ -5-7% (а в то время меньше 30-ти никто не брал - инфляция в 95-ом была 120% в год). На мой недоуменный вопрос, а смысл
, он спокойно ответил - КАЖДЫЙ ДЕНЬ, Он практически КАЖДЫЙ ДЕНЬ оборачивал капитал 365 дней в году, пусть и с минимальной маржой.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:36
ssnet написав:
И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера
Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.
Баклажаны от 29 грн. Кабачки сейчас от 18.
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ruvex
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:42
Волгарь написав:
Помнится,почти 25 лет назад торговал на рынке консервами. И случайно познакомился с владельцем 3-х хлебовозок - к каждой из них ВСЕГДА стояли очереди по 80-100 человек. При тогдашней цене батона в 200-220 рублей в магазине (при курсе доллара около 5 тыс. за рубль и средней пенсии в 60-80 тыс.), он торговал по 180, и не успевал подвозить товар - на морозе в минус 20 очередь из пенсионеров терпеливо ждала новой машины. Зная, что и магазинах хлеб продается с социальной наценкой, контролируемой государством (не более 15%), я поинтересовался, а сколько же маржи к входящей цене закладывает он.
Последовал ответ -5-7% (а в то время меньше 30-ти никто не брал - инфляция в 95-ом была 120% в год). На мой недоуменный вопрос, а смысл
, он спокойно ответил - КАЖДЫЙ ДЕНЬ, Он практически КАЖДЫЙ ДЕНЬ оборачивал капитал 365 дней в году, пусть и с минимальной маржой.
Так лучше не дополучить прибыль, чем войти в убыток.
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ruvex
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:44
freeze написав:
Движение к европейским ценам идёт явно быстрее, чем к европейским зарплатам.
Понятно, что в следующем году цены на помидоры будут ниже, все метнутся выращивать дорогие помидоры, и будет переизбыток. Эти качели проходили не раз на самых разных продуктах.
Ни фига, не так. И сейчас помидор на базаре, хоч греблю гати, а цены не падают, то же в принципе и по остальным овощам, про фрукты я вообще молчу, дерут в три дорога!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:47
lapay написав: ruvex написав:
Судя из комментариев, правильно выше сказали, "началась эпоха жлобства".
Если кабачок продают за 25 грн (1 шт.), то о каком балансе идет речь?
Коментаторам навіть на метр до голови не може пробитися думка, що ціни на овочі сильно залежать від погодних умов, а не від прізвища Президента. В нас не тепличні овочі, для тих хто не в курсі. Тепличні, якраз, і мають таку і більшу ціну.
Как раз все рынки забиты тепличными помидорами! Чего только одна Калиновка со своими теплицами стоит. Свои с огорода продают лишь те, кто из сел сами привозят, остальные перекупы на Троещине тарятся и, с.уки, гривны не уступят!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:54
ruvex написав: ssnet написав:
И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера
Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.
Баклажаны от 29 грн. Кабачки сейчас от 18.
Явно что-то не то с ценами (или производством). Кабачки от 30 до 40-ка рублей кг. Отличные свежесорванные огурцы с пупырышками -45.
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Волгарь
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:57
Волгарь написав: ruvex написав: ssnet написав:
И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера
Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.
Баклажаны от 29 грн. Кабачки сейчас от 18.
Явно что-то не то с ценами (или производством). Кабачки от 30 до 40-ка рублей кг. Отличные свежесорванные огурцы с пупырышками -45.
Это так называется свободный рынок или не вдаваясь в формулировки - бардак, аналогичный бардаку в стране.
Три дня назад покупал помидоры по 21, на следующий день стали 38, сегодня 45 и 52 двух видов.
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ruvex
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