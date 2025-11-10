|
|
Зимова допомога в Україні: чи можуть її отримати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:47
Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартувала виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень. Виплату можуть отримати лише громадяни, які фактично перебувають на території України.
Дивися повний текст Зимова допомога в Україні: чи можуть її отримати українці у Польщі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100650
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:48
Це та служба яка не може підтвердити виїзд за кордон дмитрука? Тобто він може отримати бобину тисячу?
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор