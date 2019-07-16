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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:16

  Cler написав:две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...

а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:20

  zРадио написав:Киев ждет баржу с помидорами - Гройсман, ау? :mrgreen:

А если серьезно, ситуация на рынке фруктов и овощей - это диктат ленд-лордов и королей ритейла, которые каждый со своей стороны уничтожают предложение частников и мелкого бизнеса.

Фермерство отсутствует как таковое. Дачники выращивают преимущественно для себя, но и те, у кого есть профицит, имеют все меньше возможностей реализовать - рыночная торговля исчезает фантастическими темпами. По крайней мере в крупных городах. В Киеве в новых жилых массивах на это даже не отводятся места - например, на Позняках/Осокорках с населением 500 тыс человек около 20 супермаркетов и только 2 маленьких стихийных базарчика у станций метро.

Предложение производителей ограничено крупными садоводствами, предложение продавцов - сетями супермаркетов. И тем, и другим владеет олигархат. Поэтому в зависимости от урожайности цены и пляшут как тем вздумается для обеспечения "целевой" маржи. Балансировочные механизмы уничтожены. Госрезерв как институт стабилизации цен канул в лету.

Общая болячка украинской экономики - запредельная монополизация при государственном попустительстве...


еще сделали платные места для мелких продавцов ( бабушек и дедушек )
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:35

  plugatyrev написав:
  Cler написав:две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...

а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..

Етить,географ...А ничего ,что у них зарплаты чуть другие?
THB
 
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