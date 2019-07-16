|
|
|
Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:16
Cler написав:
две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...
а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:20
zРадио написав:
Киев ждет баржу с помидорами - Гройсман, ау?
А если серьезно, ситуация на рынке фруктов и овощей - это диктат ленд-лордов и королей ритейла, которые каждый со своей стороны уничтожают предложение частников и мелкого бизнеса.
Фермерство отсутствует как таковое. Дачники выращивают преимущественно для себя, но и те, у кого есть профицит, имеют все меньше возможностей реализовать - рыночная торговля исчезает фантастическими темпами. По крайней мере в крупных городах. В Киеве в новых жилых массивах на это даже не отводятся места - например, на Позняках/Осокорках с населением 500 тыс человек около 20 супермаркетов и только 2 маленьких стихийных базарчика у станций метро.
Предложение производителей ограничено крупными садоводствами, предложение продавцов - сетями супермаркетов. И тем, и другим владеет олигархат. Поэтому в зависимости от урожайности цены и пляшут как тем вздумается для обеспечения "целевой" маржи. Балансировочные механизмы уничтожены. Госрезерв как институт стабилизации цен канул в лету.
Общая болячка украинской экономики - запредельная монополизация при государственном попустительстве...
еще сделали платные места для мелких продавцов ( бабушек и дедушек )
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:35
plugatyrev написав: Cler написав:
две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...
а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..
Етить,географ...А ничего ,что у них зарплаты чуть другие?
-
THB
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:15
Волгарь написав: Laven написав:
В помидорной столицы Украины, Залещиках, наверное все просто ликуют
Появиться еще одна улица больших хат)
Извиняюсь за офтоп, это не тот ли городок на Днестре, из которого 80 лет назад (в ночь с 17/9 на 18/9)польское правительство/Генштаб/Президент Мосьцицкий и главнокомандующий Рыдpь-Смигл бежали в Румынию?
Це там де "освободителі" у 1941 р. убили понад півтисячі людей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2691
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 335 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:36
Волгарь написав: ruvex написав: ssnet написав:
И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера
Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.
Баклажаны от 29 грн. Кабачки сейчас от 18.
Явно что-то не то с ценами (или производством). Кабачки от 30 до 40-ка рублей кг. Отличные свежесорванные огурцы с пупырышками -45.
Явно что-то не то с империей зла. Недовольство, вероятно, неумолимо продолжает повсеместно нарастать.. Скоро, наверное, таки развалится на субъекты федерации..
Савченко Шарий Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1561
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 768 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:38
plugatyrev написав: Cler написав:
две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...
а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..
а ничего что уровень доходов в Италии в несколько раз выше уровня доходов в Украине?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2856
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:39
Cler написав: plugatyrev написав: Cler написав:
две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...
а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..
а ничего что уровень доходов в Италии в несколько раз выше уровня доходов в Украине?...
ничего, рынок-то мировой, в т.ч и помидорный
Савченко Шарий Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1561
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 768 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|