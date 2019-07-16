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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:16

  Cler написав:две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...

а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:20

  zРадио написав:Киев ждет баржу с помидорами - Гройсман, ау? :mrgreen:

А если серьезно, ситуация на рынке фруктов и овощей - это диктат ленд-лордов и королей ритейла, которые каждый со своей стороны уничтожают предложение частников и мелкого бизнеса.

Фермерство отсутствует как таковое. Дачники выращивают преимущественно для себя, но и те, у кого есть профицит, имеют все меньше возможностей реализовать - рыночная торговля исчезает фантастическими темпами. По крайней мере в крупных городах. В Киеве в новых жилых массивах на это даже не отводятся места - например, на Позняках/Осокорках с населением 500 тыс человек около 20 супермаркетов и только 2 маленьких стихийных базарчика у станций метро.

Предложение производителей ограничено крупными садоводствами, предложение продавцов - сетями супермаркетов. И тем, и другим владеет олигархат. Поэтому в зависимости от урожайности цены и пляшут как тем вздумается для обеспечения "целевой" маржи. Балансировочные механизмы уничтожены. Госрезерв как институт стабилизации цен канул в лету.

Общая болячка украинской экономики - запредельная монополизация при государственном попустительстве...


еще сделали платные места для мелких продавцов ( бабушек и дедушек )
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:35

  plugatyrev написав:
  Cler написав:две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...

а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..

Етить,географ...А ничего ,что у них зарплаты чуть другие?
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:15

  Волгарь написав:
  Laven написав:В помидорной столицы Украины, Залещиках, наверное все просто ликуют :) Появиться еще одна улица больших хат)

Извиняюсь за офтоп, это не тот ли городок на Днестре, из которого 80 лет назад (в ночь с 17/9 на 18/9)польское правительство/Генштаб/Президент Мосьцицкий и главнокомандующий Рыдpь-Смигл бежали в Румынию?


Це там де "освободителі" у 1941 р. убили понад півтисячі людей.
Заліщицька трагедія — знищення органами НКВС кількох сотень політичних в'язнів на залізничному мосту Кострижівка — Заліщики 4—5 липня (за іншими даними 7 липня) 1941 р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 1%96%D1%8F
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:36

  Волгарь написав:
  ruvex написав:
  ssnet написав:И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера :D Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.

Баклажаны от 29 грн. Кабачки сейчас от 18.

Явно что-то не то с ценами (или производством). Кабачки от 30 до 40-ка рублей кг. Отличные свежесорванные огурцы с пупырышками -45.

Явно что-то не то с империей зла. Недовольство, вероятно, неумолимо продолжает повсеместно нарастать.. Скоро развалится на субъекты федерации и Зауральскую Китайскую Народную Республику..
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 19 лип, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Шарий Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:38

  plugatyrev написав:
  Cler написав:две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...

а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..

а ничего что уровень доходов в Италии в несколько раз выше уровня доходов в Украине?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:39

  Cler написав:
  plugatyrev написав:
  Cler написав:две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...

а ничего что катания на 800 км южнее херсона?..

а ничего что уровень доходов в Италии в несколько раз выше уровня доходов в Украине?...

ничего, рынок-то мировой, в т.ч и помидорный
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:07

  antonivs3 написав:ничего, рынок-то мировой, в т.ч и помидорный

и как из этого вытекает обоснование более высокой цены на помидоры в Украине?
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:21

Cler при капитализме, если нет железного занавеса и регуляции сверху, помидор, (как и другие отечественные товары) вместо того, чтобы продавать нищебродам на родине, всегда можно продать забугор дорого итд
Савченко Шарий Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:29

  titanik написав:Для помидоров еще не сезон. После десятого августа можно будет увидеть реальные цены

Ага, в Украине несезон, а в Беларуси - сезон.
В середине июня покупал в Гомеле с супермаркете помидоры, тепличные, белорусского производства по 1,89 рублей. (25 грн).
В тоже самое время у нас в киевских магазинах (да и на рынках) они стоили по 36-40 грн.

Может ответ - просто жадность :arrow:
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 19 лип, 2019 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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