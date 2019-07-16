Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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zРадио написав:Киев ждет баржу с помидорами - Гройсман, ау?
А если серьезно, ситуация на рынке фруктов и овощей - это диктат ленд-лордов и королей ритейла, которые каждый со своей стороны уничтожают предложение частников и мелкого бизнеса.
Фермерство отсутствует как таковое. Дачники выращивают преимущественно для себя, но и те, у кого есть профицит, имеют все меньше возможностей реализовать - рыночная торговля исчезает фантастическими темпами. По крайней мере в крупных городах. В Киеве в новых жилых массивах на это даже не отводятся места - например, на Позняках/Осокорках с населением 500 тыс человек около 20 супермаркетов и только 2 маленьких стихийных базарчика у станций метро.
Предложение производителей ограничено крупными садоводствами, предложение продавцов - сетями супермаркетов. И тем, и другим владеет олигархат. Поэтому в зависимости от урожайности цены и пляшут как тем вздумается для обеспечения "целевой" маржи. Балансировочные механизмы уничтожены. Госрезерв как институт стабилизации цен канул в лету.
Общая болячка украинской экономики - запредельная монополизация при государственном попустительстве...
100% согласен. Пример в подтверждение, привел постом выше.
antonivs3 написав:Cler при капитализме, если нет железного занавеса и регуляции сверху, помидор, (как и другие отечественные товары) вместо того, чтобы продавать нищебродам на родине, всегда можно продать забугор дорого итд
но почему-то пока всё наоборот - забугор продаём дешевле чем на внутреннем рынке...
titanik написав:Для помидоров еще не сезон. После десятого августа можно будет увидеть реальные цены
Ага, в Украине несезон, а в Беларуси - сезон. В середине июня покупал в Гомеле с супермаркете помидоры, тепличные, белорусского производства по 1,89 рублей. (25 грн). В тоже самое время у нас в киевских магазинах (да и на рынках) они стоили по 36-40 грн.
Может ответ - просто жадность
Може, а може і вдвічі дешевший газ, який складає більшу частину собівартості тепличних овочів, але основний драйвер дефіціт:
На внутрішньому ринку України з початку 2019 року ціни на тепличні овочі зросли на 20%.
Про це повідомляють аналітики Pro-Consulting, передає Delo.ua.
За кілограм огірків оптові продавці сьогодні просять 45-50 гривень, а кілограм помідорів обійдеться покупцям в 50-60 гривень.
Аналітики зазначають, що на ціну впливає подорожчання енергоносіїв. У структурі ціни тепличних овочів витрати на газ і електроенергію становлять понад 50% собівартості. Однак наразі все ж головним чинником підвищення вартості є зменшення запасів продукції.
Какая Италия, в москву все уехало через Беларусь. Там лентяюги ничего не делают, только в соседей стрелять привыкли, вот и имеют самые высокие цены в мире и у нас растут из-за них. И какие теплицы, жара 2 месяца стояла. Холодницы нужны были, а не теплицы. Трут черти что.