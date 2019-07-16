Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

Бред, мне смешно читать, очередное успокоение и зомбирование бы*** лохтората от режима, карманных аналитиков и их западных хозяев, потерпите чуток и скоро будет покращеня.

Украина уже не может стать мировым лидером в производстве овощей и фруктов, максимум что может в с/х быть значимым на мировом рынке игроком в области зерновых (пшеница там, кукуруза, рапс).

Поясню почему. Вчера пошел в магазин, хотел купить яблок, так вот наши яблоки в Одессе на которые уже сезон, стоили дороже чем отличные бананы которые я взял в том же магазине по 19 грн. и которые у нас не растут и везут их за три моря к нам. Земля распаяна на мелкие кусочки, у нас нет крупных товаропроизводителей овощей и фруктов, а мелкие товаропроизводители не могут обеспечить высоко эффективное товарное производство и их доставку потребителю и хранение овощей и фруктов. У крупных владельцев земли, даже нет не землевладельцев а зачастую землеоператоров нет ни желания ни возможностей выращивать овощи и фрукты, потому что во первых если говорим о фруктах то это инвестиции не на один год, а у крупных землеоператоров зачастую земля в пользование которую они взяли у мелких пайщиков в аренду которую надо платить каждый год+неизвестно отдадут ли тебе в аренду снова на следующий год они землю+общая обстановка в стране не располагает к долгосрочным инвестициям, смысл им вкладывать долгие инвестиции которые начнут давать отдачу минимум лет через пять, когда можно засеять землю рапсом, кукурузой и пшеницей, подсолнухом, и получить отдачу сразу.....но кроме этой проблемы есть уже и вторая, разговаривал на днях на Привозе с фермером который привез огурцы и утром продавал оптовикам, у него пять гектаров земли хотел бы засадить их все огурцами но посадил всего на трех гектарах, а два отдал в аренду под зерновые, так вот на заметку горе аналитикам и заморским экспертам, посадить огурцы он посадил, при посадке нет ручного труда, один тракторист и трактор, но собирать урожай некому, еле может найти сезонных рабочих на сборку огурцов с этих трех гектаров поэтому и не засадил все пять, хотя по украинским меркам он за работу вроде как платит нормально 250-350 грн. за день работы в сельской местности (понятно что Киевляне за такие деньги работать не будут, но Киевляне и не едут в Польшу, Голландию и прочие страны на сезонные с/х работы где люди в среднем получают не на много больше среднего Киевлянина). Люди работящие в селах уже разъехались работать кто куда, остались старики и дети да еще и остались пьян и рвань которая работать зачастую не может и не хочет (пару трезвых и работящих механизаторов/трактористов на село не в счет, они за сезон механизированной посадки и сбора урожая получают столько, что могут жить весь год комфортно) все нет в селах народа на сезонные работы/сбор урожая овощей и фруктов где требуется много ручного труда, те кто уехал уже не вернутся в наши села, вот и остаться только сажать зерновые где не надо много ручного труда, а можно обойтись механизированными работами как при посадке так и при сборе урожая.