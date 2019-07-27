Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

хотя по украинским меркам он за работу вроде как платит нормально 250-350 грн. за день работы в сельской местности
Вроде как.
Погрузка дыни ~120 грн тонна. 100-150 грн в час смотря насколько ты инвалид и опытен.
Это сообщение было репост моего раннего сообщения, я написал его еще два года назад, цены и заработки в Украине тогда были поменьше, впрочем не знаю сколько сейчас платят у нас фермеры за сезонный труд в Одесской области.....за что купил/слышал, то и был написал два года назад со своими размышлениями на тему будущего Украины как "великой аграрной супердержавы" в части выращивания овощей и фруктов.