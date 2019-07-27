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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:43

wild2006
хотя по украинским меркам он за работу вроде как платит нормально 250-350 грн. за день работы в сельской местности

Вроде как.
Погрузка дыни ~120 грн тонна. 100-150 грн в час смотря насколько ты инвалид и опытен.


Это сообщение было репост моего раннего сообщения, я написал его еще два года назад, цены и заработки в Украине тогда были поменьше, впрочем не знаю сколько сейчас платят у нас фермеры за сезонный труд в Одесской области.....за что купил/слышал, то и был написал два года назад со своими размышлениями на тему будущего Украины как "великой аграрной супердержавы" в части выращивания овощей и фруктов.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:17

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

впрочем не знаю сколько сейчас платят у нас фермеры за сезонный труд в Одесской области.

В целом так и осталось 300-350 в день с утра и до упада.
wild2006
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