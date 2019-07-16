Про це у Facebook пише пресслужба ДП "НЕК "Укренерго".
Дивися повний текст Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 09:04
Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн.
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:04
Скоро будем кукурузу, пшеницу, подсолнух импортировать. Свинину и сахар уже закупаем.
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:18
На какой украинской разнице зарабатывают?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:20
Re: Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн
Імпортують дешевше, ніж експортують. На острові є тільки теплові електростанції, які дають дорогу енергію, неконкурентноспроможну вночі.
Так всім вигідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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