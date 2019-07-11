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Боргове навантаження на Україну
не падає, а зростає -...

Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 20:24

Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає -...

Пропонуємо до обговорення:
Боргове навантаження на економіку України не скорочується, як заявляють уряд і НБУ, а зростає.

Дивися повний текст Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 20:24

Не новость но патриотам не докажешь
pantech1980
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 20:29

наконец то хоть кто то написал правду.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 20:35

Re: Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає -...

Так зефілам невтямки, що це наслідок того, що головний Зефіл не міг почекати два тижні з розпуском Ради. Тому МВФ не дав черговий кредит, а вся перекредитація почалась через ОВДП, і почала зростати частка внутрішнього боргу, як при Януковичу.
Так шо дефолт, про який так довго і наполеглево казав Ле.. Коломойський, наближається з кожним днем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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