Боргове навантаження на економіку України не скорочується, як заявляють уряд і НБУ, а зростає.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 20:24
Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає -...
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Дивися повний текст Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає - експерт.
Додано: Нед 21 лип, 2019 20:35
Re: Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає -...
Так зефілам невтямки, що це наслідок того, що головний Зефіл не міг почекати два тижні з розпуском Ради. Тому МВФ не дав черговий кредит, а вся перекредитація почалась через ОВДП, і почала зростати частка внутрішнього боргу, як при Януковичу.
Так шо дефолт, про який так довго і наполеглево казав Ле.. Коломойський, наближається з кожним днем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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