Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає -...

Додано: Нед 21 лип, 2019 20:35

Так зефілам невтямки, що це наслідок того, що головний Зефіл не міг почекати два тижні з розпуском Ради. Тому МВФ не дав черговий кредит, а вся перекредитація почалась через ОВДП, і почала зростати частка внутрішнього боргу, як при Януковичу.

Так шо дефолт, про який так довго і наполеглево казав Ле.. Коломойський, наближається з кожним днем.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.