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Где в Киеве сдать
старые 100 долл?

Где в Киеве сдать старые 100 долл?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 23:17

Где в Киеве сдать старые 100 долл?

Может ли кто подсказать, какой банк в Киеве принимает старые доллары (с маленьким портретом)?
pop69
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:36

pop69, где-то с год назад, у меня без проблем, приняли такие купюры 90-х годов в Укргазбанке (в Пиреусе, Альфе и Аккорде отфутболили).
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:48

запхайте в ТСО ПБ
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greenozon
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  greenozon написав:запхайте в ТСО ПБ

не пойму что вы говорит. можете обьяснить?
pop69
 
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