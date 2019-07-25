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Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року (інфографіка)
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14
Ціни тажож перевищили !!! особливо комуналка !!!
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