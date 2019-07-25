Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14
Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року (інфографіка).
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:51
Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..
А в чем вранье то, конкретнее?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:40
Стало намного хуже, чем в 2013г.
С 2008г.- не хочется даже сравнивать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Зараз переглядають цей форум: Bobua, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|