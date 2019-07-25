RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Реальна зарплата в Україні
перевищила рівень 2013 року...

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90004
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14

Ціни тажож перевищили !!! особливо комуналка !!!
vladik0223080
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:35

Брехня
olegan
 
Повідомлень: 153
З нами з: 14.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:03

Брехней попахивает.
nalim
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:51

Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..

А в чем вранье то, конкретнее?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25207
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5936 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:40

Стало намного хуже, чем в 2013г.
С 2008г.- не хочется даже сравнивать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 12.12.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:27

  Faceless написав:А в чем вранье то, конкретнее?


Зарплаты, может, и выросли, но коммуналка, а особенно цены на продукты выросли в еще большей степени
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 778
З нами з: 25.05.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мораторій на землю: За скільки в Україні продають паї і...
R2 » П'ят 26 лип, 2019 13:53
1 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 13:53
bklochok
В Україні зменшився продаж бензину та дизпалива
R2 » П'ят 26 лип, 2019 09:09
1 37
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 09:10
nalim
ЄС виділить 2 млрд євро для розвитку технологій в Україні
R2 » Чет 25 лип, 2019 21:35
0 33
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 21:35
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.